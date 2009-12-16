Дружина Ющенка привезла до Криму потенційних інвесторів
16:10, 16 грудня 2009Крым
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Пані Катерина поїхала до Херсонесу
Дружина президента України Катерина ЮЩЕНКО прибула з візитом до Криму, разом з нею приїхали німецькі бізнесмени, які вивчатимуть інвестиційні можливості автономії.
«З нею приїхали ряд бізнесменів з Німеччини, для того, щоб вивчити ситуацію в Криму з точки зору залучення інвестицій», - сказав кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.
З Сімферополя гості відправилися до Севастополя.
ГРИЦЕНКО не уточнив план запланованих заходів дружини глави держави. «Вона по своєму плану», - заявив він.
Бізнесмени залишаться в Криму до 18 грудня. «Вивчатимуть автономію, а потім у нас, очевидно, буде проведена зустріч», - сказав спікер.
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