2009 рік став рекордним за кількістю вбивств журналістів

Нинішній рік став рекордним за кількістю вбивств журналістів у світі.

У доповіді, представленій у Нью-Йорку Комітетом із захисту журналістів, сказано, що в 2009 році було вбито, щонайменше, 68 працівників ЗМІ - це на 60% більше, ніж минулого року, передає Радіо «Свобода».

Найбільша кількість журналістів була вбита цього року на Філіппінах - 30 чоловік.

На другому місці за кількістю вбивств Пакистан, де жертвами нападів стали четверо журналістів, на третьому - Росія, де загинуло троє.

Також серед країн, у яких було вбито працівники ЗМІ - Афганістан, Мексика, Шрі-Ланка, Колумбія, Палестина і Венесуела.