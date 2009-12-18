Шеф Мін’юсту погрожує депутату судом через нерухомість у Криму

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК називає брехнею інформацію про привласнення ним нерухомості в Криму, повідомила прес-служба відомства.

“Обурений завідомо брехливою заявою народного депутата України Вікторії ДЕМ‘ЯНЧУК, що міститься в оголошеному 18 грудня на Верховній Раді її запиті до першого заступника внутрішніх справ та генерального прокурора”, - наголосив ОНІЩУК.

18 грудня Верховна Рада направила запит депутата ДЕМ’ЯНЧУК (фракція Компартії) щодо притягнення до кримінальної відповідальності міністра юстиції. ДЕМ’ЯНЧУК звинуватила ОНІЩУКА у вчиненні “злочинних діянь, спрямованих на привласнення нерухомого майна в Форосі”.

Міністр обіцяє позиватися до депутата.

“Автор буде притягнутий до судової відповідальності та буде змушений визнати наклепницький характер заяви перед суспільством”, - сказав глава Мін’юсту.

ОНІЩУК заявляє, що “готовий у відкритому судовому процесі спростувати оприлюднені ДЕМ’ЯНЧУК „фантазії”.