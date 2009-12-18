Австрія повернула Криму предмети мистецтва, вивезені під час війни
17:54, 18 грудня 2009Крым
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Колекція виробів татар і караїмів
Австрія передала Україні колекцію предметів декоративно-ужиткового мистецтва народностей Криму, вивезених під час Другої світової війни, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.
Повернуті культурні цінності – це колекція текстильних виробів кримських татар і караїмів, що включає хустини, ремені, сумки, драпування, підв’язки, виготовлені, здебільшого, з оксамиту, обшиті золотими нитками.
"Відповідно до домовленостей, досягнутих з австрійською стороною, цінності будуть передані Міністерством культури і туризму України на постійне зберігання до Бахчисарайського історико-культурного заповідника", - йдеться у повідомленні.
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