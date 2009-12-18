Австрія повернула Криму предмети мистецтва, вивезені під час війни

Австрія передала Україні колекцію предметів декоративно-ужиткового мистецтва народностей Криму, вивезених під час Другої світової війни, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Повернуті культурні цінності – це колекція текстильних виробів кримських татар і караїмів, що включає хустини, ремені, сумки, драпування, підв’язки, виготовлені, здебільшого, з оксамиту, обшиті золотими нитками.

"Відповідно до домовленостей, досягнутих з австрійською стороною, цінності будуть передані Міністерством культури і туризму України на постійне зберігання до Бахчисарайського історико-культурного заповідника", - йдеться у повідомленні.