Опудало Саакашвілі спалили в Криму (фото)

Активісти кримського об`єднання студентських рад, протестуючи проти зносу "Меморіала слави" в Кутаїси, спалили опудало президента Грузії Михайла Саакашвілі в суботу біля генерального консульства Росії у Сімферополі.

Як повідомляють ЗМІ, дві людини, серед яких - дитина, загинули через демонтаж монумента, який здійснювала приватна компанія.

Меморіал, присвячений Перемозі у Великій Вітчизняній війні, був підірваний, оскільки на його місці планується побудувати будівлю для парламенту Грузії, який вирішив частково перенести свою діяльність у Кутаїси.

За попередніми даними, причиною трагедії є порушення правил безпеки. Винні будуть покарані, обіцяє прокуратура.

Президент Грузії у зв`язку із загибеллю двох людей вирішив звільнити губернатора регіону Імереті, повідомила прес-спікер Саакашвілі.

Фото Андрія Любимова /УНІАН/