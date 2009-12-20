Опудало Саакашвілі спалили в Криму (фото)

12:11, 20 грудня 2009
Крым
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Грузія підірвала меморіал слави

Активісти кримського об`єднання студентських рад, протестуючи проти зносу "Меморіала слави" в Кутаїси, спалили опудало президента Грузії Михайла Саакашвілі в суботу біля генерального консульства Росії у Сімферополі. 

Як повідомляють ЗМІ, дві людини, серед яких - дитина, загинули через демонтаж монумента, який здійснювала приватна компанія. 

Меморіал, присвячений Перемозі у Великій Вітчизняній війні, був підірваний, оскільки на його місці планується побудувати будівлю для парламенту Грузії, який вирішив частково перенести свою діяльність у Кутаїси. 

За попередніми даними, причиною трагедії є порушення правил безпеки. Винні будуть покарані, обіцяє прокуратура. 

Президент Грузії у зв`язку із загибеллю двох людей вирішив звільнити губернатора регіону Імереті, повідомила прес-спікер Саакашвілі.

Фото Андрія Любимова /УНІАН/

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