Українські виробники ігристих вин мають намір створити асоціацію, повідомив УНІАН заступник директора з продажу й маркетингу Київського заводу шампанських вин «Столичний» Юрій НАУМЧУК.

Попередньо до асоціації ввійдуть Київський завод шампанських вин «Столичний», завод шампанських вин «Новий світ», Артемівський завод шампанський вин Artyomovsk Winery, ЗАТ «Одесавинпром», Одеський завод шампанських вин, агрофірма «Золота балка», Черкаський лікеро-горілчаний завод, Севастопольський завод шампанських вин і Феодосійський винзавод.

За словами заступника директора, асоціацію практично створено, проте через погодні умови не всі її учасники змогли підписати документи для завершення її об`єднання.

НАУМЧУК повідомив, що асоціація - це громадська організація, мета якої - захист споживача й підвищення культури споживання ігристих вин.

За його словами, керівник асоціації обиратиметься на один рік, і на сьогодні цю посаду обійме представник заводу «Французький бульвар».