До 130-річчя Сталіна в Криму давали медалі (фото)

Учасники урочистих зборів до 130-річчя з дня народження Йосипа Сталіна у Сімферополі (Крим).

Комуністи Криму оголосили про початок збору підписів під зверненням до влади Волгограда повернути російському місту ім`я Сталіна.

”Ми просимо Волгоградську обласну і міську думу, а також адміністрацію Волгоградської області зробити передбачені російським законодавством юридичні дії, направлені на повернення місту-герою імені Сталіна і закликаємо жителів області підтримати наше прохання”, - йдеться у зверненні, яке пропонується підписати кримчанам.

У 1925 році місто Царицин було перейменоване в Сталінград. У 1961 році Сталінград перейменували у Волгоград.

На думку авторів звернення, досягненням і помилкам епохи, пов`язаної з ім`ям Сталіна, повинна бути дана зважена оцінка. ”Колективізація, індустріалізація країни, ліквідація неписьменності, культурна революція стали тією міцною основою, завдяки якій радянський народ розгромив фашизм і зберіг власну цивілізацію і культуру. Ім`я Сталіна має бути накреслене на карті планети. І вкрай важливо, щоб це ім`я знову носило ваше місто (Волгоград), овіяне бойовою і трудовою славою”, - сказано у зверненні.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН/