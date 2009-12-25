Сквери Суворова, Потемкина і Висоцького з`явилися в Сімферополі

Три нові сквери з`явилися в Сімферополі, вони носять імена Суворова, Потемкина і Висоцького.

Депутати міської ради в четвер підтримали ініціативу своїх колег з партії «Російський блок».

«Сквер імені Суворова створений на території, прилеглій до пам`ятника російському полководцеві. Поблизу сквера імені Суворова, в районі Суворовського спуску і вулиці Набережної, створений сквер імені Висоцького. Сквер імені Потемкина створений в зеленій зоні, прилеглій до музичного училища і республіканської бібліотеки», - говориться в повідомленні прес-служби Російської громади Криму.

Комітету архітектури і управлінню міського господарства Сімферополя доручили організувати розробку проектів благоустрою території скверів.