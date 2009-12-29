Рада Севастополя побалакає про колотнечу вітренківців і свободівців

Міська рада Севастополя у середу на позачерговій сесії розгляне ситуацію навколо зіткнення представників ПСПУ, Компартії і інших сил з активістами всеукраїнського об`єднання «Свобода», які в суботу проводили марш проти нелегальної міграції, повідомила прес-служба.

«Після закінчення позачергового засідання відбудеться хода центральним міським кільцем під гаслом «Фашизм не пройде!», - додала прес-служба.

Фоторепортаж з акції

Як розповів представник Ленінського районного відділу міліції Севастополя, який побажав залишитися неназваним, 26 грудня до 80 активістів «Свободи», згідно з поданим до місцевих органів влади повідомленням, почали ходу вулицею Леніна й планували завершити її мітингом на площі Нахімова на підтримку кандидата в президенти України Олега ТЯГНИБОКА. На початку акції близько 500 представників громадських організацій (зокрема, «Руської громади Севастополя»), а також місцевих організацій партій «Руський блок», ПСПУ тощо перешкодили проведенню акції й зірвали її.

Як сказав представник райвідділу міліції, активісти «Свободи» перервали акцію й виїхали на автобусах. Заяв про тілесні ушкодження від них не надходило.

За інформацією силовика, правоохоронні органи склали ряд адміністративних протоколів стосовно представників «сторони, що перешкодила», за статтею «дрібне хуліганство», а також «непокора працівникам правоохоронних органів». Матеріали передано до суду.

Перший заступник голови міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН у понеділок на брифінгу зазначив, що представники «Свободи» подали заявку за чотири дні до проведення заходу. «Можливо, цим самим вони себе трохи й підвели, оскільки хтось, напевно, з пильних громадян повідомив їхнім політичним супротивникам, - сказав чиновник.

КАЗАРІН висловив надію, що запланований приїзд ТЯГНИБОКА до Севастополя не призведе «до нових акцій протистояння».