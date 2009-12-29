Масові скорочення на ЧФ РФ болюче вдарили по Севастополю

Кадрові скорочення, що відбулися на Чорноморському флоті Росії у 2009 році, виявилися дуже болючими для Севастополя, через них місто зазнає серйозних фінансових втрат, заявив голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«З одного боку, політики кричать, що флот звідси не піде ніколи і ні за яких обставин, а з другого боку, тисячі людей викидають на вулицю, і ці люди потрапляють до нас «у руки», вони залишаються без коштів для існування, без зарплати. Ми втрачаємо платників податків, ми втрачаємо платників Пенсійного фонду», - сказав КУНІЦИН на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

«800 військовослужбовців скорочено - це все Будівельне управління Чорноморського флоту РФ. Вже декілька тисяч скорочено вільнонайманого складу, а подані 12 тисяч вільнонайманих на скорочення - це рівно половина. І це все громадяни України. Вони обслуговують Чорноморський флот, але це громадяни України», - заявив чиновник.

КУНІЦИН додав, що мер Москви Юрій ЛУЖКОВ був обурений такими масштабними скороченнями на Чорноморському флоті.

Голова адміністрації нагадав, що будуправління ЧФ РФ - «найбільший боржник» перед ПФУ в Севастополі. Його борг - 9 млн. грн.

Також КУНІЦИН заявив: «У нас є свій «еліта-центр»: Будівельне управління ЧФ РФ з кількох сотень сімей чорноморців зібрало гроші, і не побудувало житло. У нас є проблеми з двома тисячами квартир, які Москва побудувала (так звані «лужковські» будинки, що будувалися в місті останні понад 10 років), і сьогодні там людям не видають ордера. Ми говоримо: давайте нам це житло, ми будемо його обслуговувати, і вже Москва, приїжджала делегація, вони, неначебто як згодні, тому що у них теж криза, а їм треба це житло утримувати. І якщо раніше це було «козирною картою», то сьогодні це «гиря».

На його думку, єдиним виходом у ситуації, що склалася, буде створення в місті вільної економічної зони. «Іншого варіанту залучення інвестицій у створення робочих місць - швидкого, оперативного, - я просто не бачу», - додав чиновник.