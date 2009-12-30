Екс-шеф райвідділу міліції Криму напрацював на три роки в`язниці

Колишнього начальника першотравневого районного відділення кримської міліції визнано винним в зловживанні службовим положенням і перевищенні влади і засуджено до трьох років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, за рішенням райсуду екс-керівнику також заборонено обіймати «певні посади протягом трьох років».

Наприкінці жовтня 2008 року міліціонера затримали.

У березні 2009 року слідчий відділ прокуратури закінчив розслідування кримінальної справи і передав її до суду.

Як інформувала тоді прес-служба генеральної прокуратури, екс-начальникові райвідділу пред`явлено звинувачення за 24 епізодами злочинної діяльності.