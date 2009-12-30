Генпрокурора просять оцінити колотнечу в Севастополі

Севастопольська міська рада звернулася до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою дати правову оцінку діям всеукраїнського об`єднання «Свобода» і посадовців адміністрації, що призвели до безладів 26 грудня

Депутати пропонують генпрокурору і міністерству юстиції вжити передбачених законом «Про політичні партії в Україні» заходів щодо заборони партії «Свобода» у разі підтвердження протиправності її дій і порушення конституції.

«26 грудня в Севастополі відбулися масові безлади, в результаті яких жителі міста дістали травми різного ступеня тяжкості... Винуватцями порушення громадського порядку і масових зіткнень були члени націоналістичної організації ВО «Свобода», які цього дня провели ходу вулицею Леніна з гаслами: «Україна належить українцям», «Залишимося господарями власної землі», - наголошується у прийнятому на сесії зверненні.

«Подібна зухвала поведінка в самому центрі інтернаціонального Севастополя викликала закономірне обурення жителів міста-героя. В результаті з боку членів ВО «Свобода» посипалися образи, погрози, полетіли камені і пляшки. Кілька севастопольців дістали травми різного ступеня тяжкості», - вважають депутати.

Як зазначається у зверненні, «співробітники УМВС України в місті Севастополі не тільки не перешкодили протиправним діям членів ВО «Свобода», а навпаки - потурали їм. Затримувалися і доставлялися до Ленінського РВ УМВС України в місті Севастополі саме жителі Севастополя, які намагалися припинити порушення громадського порядку. Приїжджих провокаторів з ВО «Свобода» міліція охороняла і сприяла їхньому організованому вивезенню з міста».

«Керівництво Севастопольської міської державної адміністрації і Ленінської районної державної адміністрації зайняло позицію невтручання. Одержавши повідомлення про проведення цього зухвалого заходу, і чудово усвідомлюючи, до яких наслідків це може призвести, воно навіть не спробувало звернутися до суду з вимогою заборони цієї потворної акції», - йдеться у зверненні.

«Міська рада Севастополя вимагає вжити найжорсткіших і найрішучіших заходів для припинення дестабілізації ситуації в місті Севастополі і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у розпалюванні міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посяганні на права і свободи людини, здоров`я населення», - заявили депутати.

Перший заступник голови міськадміністрації Владимир КАЗАРІН в інтерв`ю журналістам сказав, що зауваження на адресу міськадміністрації показали, що «депутати - найнеосвіченіша частина севастопольського суспільства»: «Вони не знають законодавчої бази, вони не знають, як організовується життя міста».

«Міськадміністрація нічого не вирішувала з тієї простої причини, що у неї немає повноважень. Всі ті, хто проводить мітинги, звертаються до районних адміністрацій», - сказав він.

Начальник міліції Севастополя Валерій ПЕТУХОВ заявив на позачерговій сесії міськради, що в діях представників «Свободи» під час проведення акції в Севастополі складу злочину немає.