Майже 200 тисяч одиниць піротехніки вилучили в Криму за свята

Понад 188 тисяч одиниць піротехніки вилучили правоохоронці в Криму напередодні новорічних та різдвяних свят, повідомила у понеділок прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

"Працівники міліції разом з іншими правоохоронними та контролюючими органами перевіряли місця можливого виготовлення, зберігання та реалізації піротехнічної продукції, аби не допустити продажу товару без документів, а також саморобного виготовлення піротехніки", – йдеться у повідомленні.

В державі вилучено понад 52,8 тонни піротехнічних засобів.

"Найбільше вилучено піротехніки в Автономній Республіці Крим (понад 188 тис. одиниць), Києві (понад 131 тис. одиниць), Сумській та Донецькій областях – відповідно 58 та 55 тис. одиниць", – мовиться у повідомленні.