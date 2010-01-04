Севастополь повернув 7 млн. грн. російських грошей до бюджету

Севастополь під Новий рік отримав 11,7 млн. грн. по лінії участі РФ у розвитку міста у зв`язку з перебуванням на його території Чорноморського флоту, але 7 млн. грн. із них довелося повернути до держбюджету як нереалізовані, повідомив заступник голови севастопольської адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

«Всі проплати було здійснено в ніч із 30 на 31 грудня, казначейство працювало до 4-ої ранку 31 числа, й усі платежі, які були зареєстровані в нашому казначействі, що стосується й місцевого бюджету, й державного, в повному обсязі були реалізовані. За винятком того, що 30 грудня, після 19 години, прийшла дотація від оренди об`єктів Чорноморського флоту (очевидно, маються на увазі кошти, які місто щорічно отримує відповідно до міжурядової угоди про участь РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших місць базування ЧФ РФ в Україні), 11,7 млн. грн. було перераховано з Міністерства фінансів України на розрахунковий рахунок міської держадміністрації», - цитує чиновника УНІАН.

«На жаль, ми не змогли в повному обсязі ці гроші реалізувати, й довелося 7 млн. грн. повернути до держбюджету», - сказав САГАЙДАК на брифінгу.

Разом із тим, зазначив заступник голови адміністрації, влада Севастополя працює над тим, щоб ці 7 млн. грн. «повернути в місто, і, тим самим, сплатити за роботи по тих об`єктах, які в плановому порядку проводилися в 2009 році».