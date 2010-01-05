«Чорноморнафтогаз» у квітні введе в експлуатацію нову свердловину

Нову свердловину на Штормовому газоконденсатному родовищі планує ввести в експлуатацію у квітні компанія «Чорноморнафтогаз», повідомила її прес-служба з посиланням на голову правління Валерія ЯСЮКА.

Буріння свердловини №39 почнеться в січні.

Паралельно компанія продовжить пошукове буріння на структурі Суботина на Прикерченському шельфі Чорного моря.

У 2010 році на Суботинському родовищі планується пробурити і випробувати дві свердловини. Фахівці підрахують запаси нафти родовища.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) входить до складу «Нафтогазу України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти й газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій компанії перебувають в управлінні «Нафтогазу».