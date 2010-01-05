«Чорноморнафтогаз» за рік поставив споживачам 1,16 млрд. куб. м газу

«Чорноморнафтогаз» в 2009 році поставив споживачам понад 1,165 млрд. куб. м видобутого ним природного газу, повідомила прес-служба компанії.

Минулого року підприємство закачало в Глібовське підземне сховище більш як 400 млн. куб. м газу.

У 2009 році компанія також збільшила видобуток газового конденсату на 4,5%. Крім того, видобуто більш як 67,5 тис. тонн нафти.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) входить до складу «Нафтогазу України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій компанії перебуває в управлінні «Нафтогазу».