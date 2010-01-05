Кандидат, який хоче зробити Крим областю, їде на півострів

Кандидат на пост президента України, голова всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК планує відвідати Крим 6 січня, повідомляє прес-служба організації.

У Севастополі він зустрінеться з українськими моряками та мешканцями міста.

Крім того, кандидат у президенти виступить у прямому ефірі телерадіокомпанії "Крим".

Як відомо, ТЯГНИБОК пропонує провести всеукраїнський референдум щодо зміни статусу Криму з автономного на обласний та скасування спеціального статусу Севастополя.