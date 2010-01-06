Губернатор Севастополя відмовився від зустрічі з Тягнибоком

Голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН відхилив запрошення кандидата в президенти України, лідера всеукраїнського об`єднання «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА взяти участь у його зустрічі з виборцями міста.

«Закон забороняє органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх посадовим особам брати участь в передвиборній агітації», - повідомила прес-служба адміністрації.

КУНІЦИН вважає, що представники виконавчої влади повинні утримуватися від участі в піар-акціях, що проводяться на підтримку кандидатів.

«(Це) послужило причиною відмови від участі представників міської адміністрації у зустрічі», - повідомила прес-служба.

ТЯГНИБОК в середу відвідав Севастополь. Активісти лівих сил провели акцію протесту біля будівлі, де проходила зустріч кандидата з його прихильниками.