Губернатор Севастополя відмовився від зустрічі з Тягнибоком
17:47, 06 січня 2010Крым
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Та порадив іншим чиновникам не ходити
|Сергій Куніцин
«Закон забороняє органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх посадовим особам брати участь в передвиборній агітації», - повідомила прес-служба адміністрації.
КУНІЦИН вважає, що представники виконавчої влади повинні утримуватися від участі в піар-акціях, що проводяться на підтримку кандидатів.
«(Це) послужило причиною відмови від участі представників міської адміністрації у зустрічі», - повідомила прес-служба.
ТЯГНИБОК в середу відвідав Севастополь. Активісти лівих сил провели акцію протесту біля будівлі, де проходила зустріч кандидата з його прихильниками.
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