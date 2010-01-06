БЮТ підозрює: регіонали хочуть приписати собі в Криму 200 тис. голосів

Партія регіонів готує масштабні фальсифікації результатів виборів президента в Криму, заявляє Андрій СЕНЧЕНКО - керівник кримського штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО

«З 5 січня в Криму масово надходять заяви про голосування вдома, в середньому понад 50 заяв на кожну виборчу дільницю, цей процес проходить практично в усіх виборчих комісіях, а організатор його - Партія регіонів», - йдеться в заяві СЕНЧЕНКА, яку розповсюдила прес-служба кримської організації «Батьківщини».

«Те, що відбувається зараз у комісіях, - це відкрита й зухвала підготовка до фальсифікацій. Нам навіть відомий план голосів, які вони хочуть додати собі за рахунок цієї технології, приблизно 150 голосів на дільницю, що в рамках Криму становитиме 200 тисяч голосів», - стверджує СЕНЧЕНКО.

Він заявив, що прийняте Центральною виборчою комісією рішення, яке дозволяє голосування вдома без документального обгрунтування такої необхідності, має бути скасовано, оскільки «повністю перекреслює право громадян України на чесне визначення результатів виборів».

У свою чергу, керівник кримського штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що «регіонали» не готують фальсифікації.

«Оригінальний спосіб фальсифікації побачив товариш СЕНЧЕНКО... Це безглузда заява людини, яка взагалі не знається в нормах права. Фальсифікації - це порушення законних норм, які обумовлюють голосування людини. Заява людини, написана до комісії, обумовлена нормами права, роз`ясненням Центральної виборчої комісії. Право дільничної комісії - заяву розглянути й щодо неї рішення прийняти», - сказав МОГИЛЬОВ.

«Норма закону не окрема для Криму, вона поширюється на Івано-Франківську, Тернопільську області, Донецьк, Львів і так далі (на всі регіони)», - зазначив він.

4 січня Центрвиборчком ухвалив рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно.

5 січня ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до суду з вимогою скасувати рішення ЦВК.