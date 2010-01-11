Закордонними вояжами мера Сімферополя зайнялася міліція

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму проводить перевірку використання бюджетних коштів мером Сімферополя Геннадієм БАБЕНКОМ на зарубіжні поїздки в 2006-2009 роках.

Як повідомила прес-служба міліції, з 2006 по 2009 рік чиновник «здійснив 41 поїздку за кордон».

«Тільки за минулий рік за кордоном БАБЕНКО пробув близько чотирьох місяців», - стверджують у кримському управлінні МВС.

Із 41 поїздки за кордон «дві він здійснив як приватна особа, а решту - як службові та ділові», при цьому мер Сімферополя «ігнорує запити» міліції і «відмовляється надавати» їй документи, що стали підставою «для службових відряджень, які профінансовані за рахунок бюджету міста», говориться в повідомленні.