Крим надіслав до МВС 13 повідомлень про передвиборчі порушення

13 повідомлень про порушення під час проведення передвиборчої кампанії надійшло з Криму до органів внутрішніх справ з 19 жовтня 2009 року до 11 січня 2010-го, повідомила у понеділок прес-служба МВС.

Загалом з регіонів держави надійшло 154 повідомлення.

Зокрема, зафіксовано 67 хуліганських проявів, 27 фактів виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства.

Порушено 20 кримінальних справ.

"Міністерством внутрішніх справ України в межах компетенції вживається заходи, спрямовані на забезпечення правопорядку під час передвиборчої кампанії та виборів президента України 17 січня 2010 року, зокрема охорони громадського порядку та безпеки громадян, запобігання вчиненню тяжких та резонансних злочинів, терористичних проявів", - інформує прес-служба.