Літак з несправним шасі приземлився в Сімферополі

Легкий літак, у якого при вильоті з київського аеропорту «Бориспіль» не закрилося шасі, успішно приземлився в Сімферополі. Потерпілих немає, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

На борту літака знаходилися троє членів екіпажу і четверо пасажирів.

«Для попередження можливих наслідків аварійної посадки було задіяно 20 одиниць техніки і понад 80 чоловік особового складу», - зазначили в кримському управлінні.

У 19.27 понеділка літак здійснив посадку в аеропорту «Сімферополь».