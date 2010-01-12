Літак з несправним шасі приземлився в Сімферополі
10:00, 12 січня 2010Крым
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Потерпілих немає
Легкий літак, у якого при вильоті з київського аеропорту «Бориспіль» не закрилося шасі, успішно приземлився в Сімферополі. Потерпілих немає, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
На борту літака знаходилися троє членів екіпажу і четверо пасажирів.
«Для попередження можливих наслідків аварійної посадки було задіяно 20 одиниць техніки і понад 80 чоловік особового складу», - зазначили в кримському управлінні.
У 19.27 понеділка літак здійснив посадку в аеропорту «Сімферополь».
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