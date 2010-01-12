Розчищена гірська траса в Криму, яку завалили камені

Проїзд на ділянці дороги в горах на Південному березі Криму, де стався каменепад, відновлено, повідомила у вівторок прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

"Відновлено проїзд на 14 кілометрі автомобільної дороги Гончарне – Ялта після повної ліквідації (наслідків) каменепаду", – говориться в повідомленні.

Днями на 14 км дороги впали великі камені. На 26 км траси через випадання значної кількості опадів стався зсув ґрунту, на проїжджій частині з`явилися тріщини. Проїзд було дозволено лише легковому транспорту.