Суди Севастополя задовольнили 800 позовів податкової на 20 млн. грн.

Суди Севастополя в 2009 році задовольнили 800 позовів податкової служби міста на суму майже 20 млн. грн., на користь платників податків рішення за цими позовами не виносилися, повідомив прес-центр севастопольської податкової.

З розглянутого минулого року 301 позову, поданого платниками податків на рішення податкової служби, суди визнали правоту контролюючих органів у 174 випадках, завдяки чому більш як 80% від спірних сум (133 млн. грн.) збережено для бюджету.

У 2009 році було скасовано 28 рішень про донарахування до бюджету з 237 поданих апеляцій.