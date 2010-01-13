Севастополь вимагає вдвічі збільшити компенсацію за базування ЧФ РФ

Севастополь має право розраховувати на 202 млн. грн. компенсації з державного бюджету України за перебування російського Чорноморського флоту на його території, заявив голова севастопольської міськради Валерій САРАТОВ.

«Це відповідатиме реальним втратам і нереалізованим можливостям міста через невикористання земель, що займає російський флот», - сказав він журналістам, передає УНІАН.

«Питання про суму компенсацій обговорювалося разом з начальником фінансового управління, розрахунки зроблено на 202,6 млн. грн., але роботу з розрахунку буде ще продовжено. Головне, що позиції депутатського корпусу і керівництва фінансового управління збігаються на 100 відсотків», - заявив САРАТОВ.

За його словами, остаточну цифру можна буде назвати тільки тоді, коли Верховна Рада України прийме бюджет.

Глава міськради висловив упевненість, що та сума, яку уряд РФ виділяє Севастополю відповідно до угоди про участь РФ в соціально-економічному розвитку міста, залишиться на колишньому рівні. В останні роки сума в середньому становить близько 30 млн. грн. на рік, вона приходить двома траншами.

«Ми завжди дуже конструктивно налаштовані на роботу з Російською Федерацією. Коли відбуваються наші зустрічі з представниками російського військового відомства і керівництвом Москви, ми завжди говоримо, що дуже серйозно ставимося до коштів, що виділяються з російського бюджету, і що ці кошти спрямовуються на поліпшення життя сімей російських військовослужбовців», - сказав САРАТОВ.

В останні декілька років сума компенсації Севастополю з держбюджету України внаслідок втрат міста через невикористання земель, що займає ЧФ РФ, становила близько 100 млн. грн.