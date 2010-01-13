Кримський вандал використовував надгробки як будматеріал

13:48, 13 січня 2010
Крым
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Міліція просить про допомогу

Міліція затримала мешканця Криму, який вивозив надгробні плити з сімферопольського кладовища і використовував їх як будматеріал, повідомила прес-служба кримського управління МВС. 

"За місцем його проживання виявлено 38 мармурових надгробних плит. Затриманий признався, що плити були привезені ним з міського кладовища і використовувалися як будівельний матеріал", - говориться в повідомленні. 

Затримані також двоє посібників жителя Сімферополя.

Наприкінці минулого року в міліцію почали надходити заяви про крадіжки мармурових плит з кладовища "Абдал". 

Міліція встановлює точну кількість могил, що постраждали від дій вандалів. 

Правоохоронці просять громадян, які виявили пропажу плит, звертатися за телефонами у Сімферополі: 55-65-82, 55-66-83, 25-13-02 або 102.

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