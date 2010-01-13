Кримський вандал використовував надгробки як будматеріал

Міліція затримала мешканця Криму, який вивозив надгробні плити з сімферопольського кладовища і використовував їх як будматеріал, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

"За місцем його проживання виявлено 38 мармурових надгробних плит. Затриманий признався, що плити були привезені ним з міського кладовища і використовувалися як будівельний матеріал", - говориться в повідомленні.

Затримані також двоє посібників жителя Сімферополя.

Наприкінці минулого року в міліцію почали надходити заяви про крадіжки мармурових плит з кладовища "Абдал".

Міліція встановлює точну кількість могил, що постраждали від дій вандалів.

Правоохоронці просять громадян, які виявили пропажу плит, звертатися за телефонами у Сімферополі: 55-65-82, 55-66-83, 25-13-02 або 102.