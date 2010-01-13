Півсотні кримських корупціонерів засудили за рік

У Криму в 2009 році суди притягнули до кримінальної відповідальності 54 корупціонери, адміністративне покарання призначено 154 порушникам антикорупційного законодавства, повідомила прес-служба прокуратури.

Серед тих, кого притягнули до кримінальної відповідальності, - 16 працівників правоохоронних органів, 12 службовців органів місцевої влади і самоврядування, 8 сільських і селищних голів.

Серед корупціонерів, яким призначили адмінпокарання, 7 держслужбовців вищої ланки - 1-4 категорії.

У 2009 році слідчі прокуратури направили до суду 59 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, заподіяно сім мільйонів гривень збитку. Шість мільйонів вже відшкодовано.

Всього торік правоохоронні органи склали відносно корупціонерів 206 протоколів. «Половина з них - відносно посадових осіб органів місцевої самоврядності. Вони частіше за інших попадалися на порушеннях вимог закону про боротьбу з корупцією», - відзначила прокуратура.

У 2008 році судами до кримінальної відповідальності притягнуто 58 корупціонерів, адміністративне покарання призначено 151 порушникові.