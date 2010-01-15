Виборці можуть повідомити про порушення на «гарячу» лінію

”Гаряча” телефонна лінія при Кабінеті міністрів у день голосування на президентських виборах 17 січня та після нього прийматиме скарги громадян щодо порушення виборчих прав.

Крім того, прийматимуться заяви про виявлені факти фальсифікацій виборчого процесу, повідомила прес-служба уряду.

Телефон ”гарячої” лінії: 0-800-507-309.