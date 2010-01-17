Суд встановив, що голосувати вдома можна тільки з довідкою - БЮТ

Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні о 3.30 у повному обсязі скасував усі попередні рішення про можливість голосування виборців вдома, повідомляє сайт БЮТ.

За словами заступника керівника центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Андрія ПОРТНОВА, суд встановив, що Центральна виборча комісія, приймаючи роз’яснення про порядок голосування вдома, діяла протиправно, і скасував це рішення.

ПОРТНОВ наголосив, що у день голосування 17 січня усі, хто бажають голосувати за межами виборчих дільниць, мають навести докази у вигляді медичних документів.

Він зазначив, що рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.