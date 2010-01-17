ЦВК не отримувала рішення, що для голосування вдома потрібна довідка

Центральна виборча комісія станом на сьогоднішній ранок не отримувала будь-якого судового рішення про голосування на дому за наявністю медичної довідки, заявив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, передає кореспондент УНІАН.

«У Центральній виборчій комісії таких рішень станом на 10.00 немає», - сказав він сьогодні у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому ШАПОВАЛ підкреслив, що займатися організацією виборів повинна ЦВК, а судові рішення не можуть замінювати закон.

«Якщо ЦВК намагатимуться нав’язати якісь рішення, ми теж будемо відповідним чином на це реагувати. Думаю, не хотілося б, щоб такі випадки мали місце», - наголосив В.ШАПОВАЛ.

На сайті БЮТ з’явилось повідомлення, що Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні о 3.30 у повному обсязі за нововиявленими обставинами скасував усі попередні рішення про можливість голосування виборців вдома.

За словами заступника керівника центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Андрія ПОРТНОВА, у день голосування 17 січня усі, хто бажають голосувати за межами виборчих дільниць, мають навести докази у вигляді медичних документів.