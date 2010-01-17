Міліція втручається у роботу тервиборчкому № 2 – Партія регіонів

Кримська організація Партії регіонів заявляє про спробу втручання керівництва міліції автономії у роботу територіальної виборчої комісії округу № 2 (Сімферополь).

Сьогодні до окружної комісії звернулася людина, яка представилась як перший заступник начальника міліції Криму Віктор ЧЕПАК з проханням «зареєструвати копії постанови Київського апеляційного адміністративного суду і копію постанови Голосіївського райсуду Києва», йдеться у повідомленні, текст якого розміщено на офіційному порталі кримської Партії регіонів.

«ЧЕПАК вимагав, щоб члени комісії зачитали копії постанов і заважав роботі», - відзначають «регіонали».

«Таку поведінку представника міліції можна розглядати як грубе втручання у виборчий процес. Окружна виборча комісія ухвалила відмовити в реєстрації копій і звернутися до прокуратури Криму із заявою про скоєння злочину», - заявляють в Партії регіонів.

У ТВК УНІАН повідомили, що ЧЕПАК вимагав зареєструвати «нібито чотири якихось постанови суду». «Заява за даним фактом вже передано до прокуратури Криму», - сказав співбесідник агентства, відмовившись надати у телефонному режимі більш докладну інформацію.

Коментар міліції Криму УНІАН поки не має у своєму розпорядженні. У прес-службі відомства не відповідають на дзвінки.

У віданні окружної комісії № 2 – один з трьох районів у Сімферополі.

За інформацією прес-служби БЮТ, Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні о 3.30 ухвалив, що Центральна виборча комісія, приймаючи роз`яснення про порядок голосування вдома, діяла протиправно, і скасував це рішення. За даними БЮТ, у день голосування 17 січня всі, хто бажають голосувати за межами виборчих дільниць, мають навести докази у вигляді медичних документів.

Центрвиборчком станом на сьогоднішній ранок не одержував судового рішення про голосування вдома за наявності медичної довідки, повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.