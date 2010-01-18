Спостерігачі ОБСЄ побачили в Україні «вибори високої якості»

Вибори президента України 17 січня відповідали більшості міжнародних стандартів, вважають спостерігачі ОБСЄ.

“Перший раунд президентських виборів в Україні був високої якості і продемонстрував значний прогрес порівняно з попередніми виборами, відповідаючи більшості зобов’язань ОБСЄ та Ради Європи”, - зазначається у повідомленні на офіційному сайті ОБСЄ.

Спостерігачі відзначили, що вибори продемонстрували повагу до громадянських і політичних прав, надали можливість вибору між кандидатами, що представляли різні політичні погляди.

“Плюралістичні медіа надали виборцям багато інформації про кандидатів, хоча електронні медіа, як повідомлялося, були часто під впливом кандидатів, які оплачували появу в новинах”, - йдеться в заяві.

Згідно із заявою, кандидати мали можливість вільно проводити передвиборчу кампанію.

Спостерігачі зазначають, що законодавчі положення залишаються нечіткими і неповними, що викликало дискусії.

Водночас, у заяві зазначається, що вибори, в цілому, були проведені ефективно, а комісії працювали, переважно, на колегіальній основі.

Голосування та підрахунок голосів спостерігачами був оцінений в цілому позитивно.