Невгомонний іноземець заради Криму змінив прізвище

55-річного громадянина Киргизстану, який вже порушував державний кордон України, затримали севастопольські прикордонники за незаконне перебування в країні, повідомляє прес-служба Азово-чорноморського регіонального управління.

"Влітку 2009 року за незаконне перебування в Україні його затримали співробітники міліції. Окружний адміністративний суд Севастополя прийняв рішення про примусове видворення з території України і заборону на в`їзд строком на 5 років. У супроводі співробітників міністерства внутрішніх справ громадянина Киргизстана доставили в аеропорт "Бориспіль", звідки його відправили на батьківщину. Вдома чоловік часу не втрачав - поміняв прізвище, оформив новий паспорт і перед Новим роком знову з`явився в Криму", - розповідають прикордонники.

За рішенням Нахімовського райсуду Севастополя порушник держкордону повинен заплатити 850 гривень штрафу. Найближчим часом киргиза відправлять на батьківщину.