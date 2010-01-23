Російський флот спростував повідомлення про лихо на кораблі

Військово-морський флот Росії спростовує інформацію про те, що в Чорному морі терпить лихо один з кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Усі технічні вузли на кораблях Чорноморського флоту, що знаходяться в морі, справні, і ніяких збоїв у їхній роботі не немає", - заявили "РИА Новости" в штабі Чорноморського флоту, коментуючи повідомлення про те, що в 100 кілометрах від Севастополя терпить лихо плавуча майстерня ПМ-138.

На борту судна все гаразд, воно за планом рухається на базу Чорноморського флоту, заявили в штабі ЧФ.

ПМ-138 йде малим ходом через складну штормову обстановку, сказав представник флоту.

Раніше український військовий експерт, редактор видання «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК заявив, що плавуча майстерня, що входить до складу групи суден забезпечення ЧФ РФ, в суботу вранці, набравши води в паливні цистерни, втратила хід, перебуваючи на відстані близько 100 км на південь від Севастополя. Судно, за його даними, поверталося з пункту базування ВМФ Росії в Сирії до місця постійної дислокації у Севастополі.