Центрвиборчком дав відмашку на другий тур виборів президента

Центральна виборча комісія призначила на 7 лютого другий тур виборів президента України.

У другий тур вийшли Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО.

Глава комісії Володимир ШАПОВАЛ на засіданні у понеділок зазначив, що на виборах 17 січня жоден із кандидатів у президенти не отримав більше 50% голосів виборців, що дає підстави для проведення другого туру.

За результатами опрацювання 225 протоколів окружних комісій та підписання ЦВК протоколу щодо результатів голосування у закордонному виборчому окрузі, ЯНУКОВИЧ в день виборів 17 січня отримав 35,32% голосів виборців, а ТИМОШЕНКО – 25,05%, Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,54%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%, Олександр МОРОЗ – 0,38%, Юрій КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василь ПРОТИВСІХ – 0,16%, Олександр ПАБАТ – 0,14%, Сергій РАТУШНЯК – 0,12%, Михайло БРОДСЬКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.