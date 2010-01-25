У Севастополі пункт обігріву за добу прийняв понад 120 осіб

У Севастополі управління МНС у неділю розгорнуло пересувний пункт обігріву, який за добу прийняв понад 120 осіб.

За інформацією рятувальників, до кінця холодів для кожного, хто має потребу, тут працює польова кухня, цілодобово пригощають гарячим чаєм, а також є місце, де можна просто відігрітися в наметі біля печі-буржуйки.

Крім того, в наметовому містечку постійно чергують фахівці МНС: за необхідності фельдшер готовий надати першу допомогу тим, хто замерзає, а при виникненні серйозної загрози для здоров`я - викликати «швидку».