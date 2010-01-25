Куніцин і члени його блоку не вступають до Партії регіонів

Голова міськдержадміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН і члени Блоку Куніцина, що вирішив підтримати в другому турі кандидата на пост президента Віктора ЯНУКОВИЧА, не вступають до Партії регіонів, заявив перший заступник глави адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Ні КУНІЦИН, ні ми, його товариші по блоку, по роботі, ніхто не заявляє про вступ до Партії регіонів. Я не можу зрозуміти цих коментарів із боку Валерія САРАТОВА (голова севастопольської міськради й лідер севастопольських «регіоналів»), членів керівництва міського відділення Партії регіонів», - сказав КАЗАРІН на брифінгу в Севастополі.

«Наша підтримка Віктора ЯНУКОВИЧА носить не вузькопартійний характер, вона носить характер принципового вибору позиції цього лідера й тих принципів, які він стверджує», - додав чиновник.

«Лише ЯНУКОВИЧ може бути нами підтриманий. Другий кандидат у президенти не може одержати з нашого боку підтримки, ми вважаємо, що Україна зіткнеться з певними значними труднощами, якщо це відбудеться», - заявив КАЗАРІН.

«Нехай не турбується Валерій САРАТОВ, на керівництво міською партійною організацією Партії регіонів у Севастополі ніхто з нас не претендує. Та й там, на набагато більш високому, серйозному рівні вестиметься робота. Тому, роботи вистачить для всіх», - додав він.

Третій загальнокримський форум прихильників Блоку Куніцина, що відбувся 23 січня в Севастополі, вирішив підтримати ЯНУКОВИЧА в другому турі президентських виборів.