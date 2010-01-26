Кримські прикордонники затримали катер з 800 літрами солярки

Катер типа «Амур» з 800 літрами дизельного палива на борту затримали в районі Керчі кримські прикордонники, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби України.

Не дивлячись на складні погодні умови, двоє кримчан вийшли в морі, не повідомивши про це прикордонників і не маючи при собі документів.

Оглянувши катер, прикордонники знайшли 800 літрів солярки в пластикових бочках.

На жителів Криму накладено штраф, складено протоколи «про адміністративні порушення з пограничних питань».

«Оскільки громадяни вже мали проблеми із законом, займаючись контрабандою солярки, матеріали на них прикордонники передали в міжрайонний відділ податкової міліції керченської інспекції, яка з`ясує походження дизпалива», - йдеться у повідомленні.