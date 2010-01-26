«Чорноморнафтогаз» відновив вертолітні перевезення

Вертолітні перевезення поновилися в «Чорноморнафтогазі» (Сімферополь) після тривалої перерви, повідомила прес-служба компанії.

Вертоліт Мі-8 МТВ доставив для вахтовиків питну воду і продовольство на самопідйомну плавучу бурову установку «Таврида», а також на блок-кондуктор-23 і морську стаціонарну платформу газоконденсатного родовища «Штормове» в Чорному морі.

У компанії зазначають, що відновленню польотів передувала підготовча робота з приведення у відповідність до сучасних вимог вертолітних майданчиків.

Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту і зв`язку України в грудні 2009 року видала «Чорноморнафтогазу» сертифікати на експлуатацію 10 вертолітних майданчиків. Вони розташовані на виробничих об`єктах компанії як на суші, так і на морських стаціонарних платформах і двох самопідйомних плавучих бурових установках.

Фахівці компанії за методологічною допомогою Державіаадміністрації здійснили дооснащення майданчиків устаткуванням метеозабезпечення, навігації та зв`язку, світлосигнальними комплектами, засобами протипожежної безпеки.

Авіакомпанія «Марс-РК» допомогла у створенні інфраструктури вертодромних служб.

У середу планується здійснити зміну вахт, які видобувають природний газ на Архангельському і Голіцинському родовищах у північно-західній частині Чорноморського шельфу.

Повітряні перевезення здійснює авіакомпанія «Марс-РК» на сертифікованому вертольоті Мі-8 МТВ.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі компанії перебуває 17 родовищ, із яких: 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: за природним газом – 58,56 млрд. куб. м, за газовим конденсатом – 1231 тис. тонн, за нафтою – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні «Нафтогазу України».