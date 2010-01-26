Депутати Севастополя: Бандера не герой, а посібник фашистів

Рішення президента Віктора ЮЩЕНКА щодо присвоєння провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України може призвести до ще більшого розколу держави і послужити причиною виникнення масштабного конфлікту всередині країни, вважають депутати міської ради Севастополя.

Міськрада Севастополя на пленарному засіданні засудила дії «ЮЩЕНКА з героїзації посібників фашистів, таких як Шухевич, Бандера і подібних до них», і зазначила, що депутати «ніколи не сприйматимуть їх як героїв».

«Ми заявляємо, що присвоєння звання Героя України Степану Бандері в день Соборності (об`єднання) України не сприятиме її об`єднанню. Цей крок призведе до ще більшого розколу країни і може послужити причиною виникнення масштабного конфлікту всередині держави», - переконані депутати міськради.

Вони вважають, що «глава держави має бути президентом всієї України, а не якоїсь однієї її частини».

Міськрада зажадала від кандидатів у президенти Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА «дати оцінку указам про присвоєння Героя України Роману Шухевичу і Степану Бандері і гарантувати їх скасування після вступу на посаду».

Депутати севастопольської міськради також відзначили, що вони виступають проти «переписування історії», і зажадали від Верховної Ради негайно розглянути і прийняти законопроект «Про заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 рр.», розроблений депутатом парламенту Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.

У міськраді розцінили присвоєння Бандері звання Героя як удар по репутації України на міжнародній арені.

Заяву міськради буде направлено президенту України, до Верховної Ради, обласних рад.

Крім того, депутати міськради звинуватили Кабінет міністрів у затягуванні з ухваленням рішення про оголошення 2010 року Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Міськрада прийняла звернення до ветеранів, громадських організацій і політичних партій міста, до всіх севастопольців із закликом «виступити єдиним фронтом проти політичних авантюристів і висловити рішучий протест спробам відродження фашизму в Україні».

В документі наголошується, що «уряд умисне затягує ухвалення рішення про оголошення 2010 року Роком Ветеранів Великої Вітчизняної війни».

Тим самим, як вважають депутати, повністю ігнорується рішення Ради глав держав СНД «Про проголошення 2010 року в Співдружності Незалежних Держав Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» і звернення севастопольської міськради і ветеранської громадськості до керівництва країни з цього питання.