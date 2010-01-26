Міськрада Севастополя засудила присвоєння Степану Бандері звання Героя України
«Глава держави має бути президентом всієї України»...
Рішення президента Віктора ЮЩЕНКА щодо присвоєння провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України може призвести до ще більшого розколу держави і послужити причиною виникнення масштабного конфлікту всередині країни, вважають депутати міської ради Севастополя.
Міськрада Севастополя засудила дії ЮЩЕНКА «з героїзації посібників фашистів, таких як Шухевич, Бандера і подібних до них», і зазначила, що депутати «ніколи не сприйматимуть їх як героїв».
«Ми заявляємо, що присвоєння звання Героя України Степану Бандері в день Соборності (об`єднання) України не сприятиме її об`єднанню. Цей крок призведе до ще більшого розколу країни і може послужити причиною виникнення масштабного конфлікту всередині держави», - переконані депутати міськради.
Вони вважають, що «глава держави має бути президентом всієї України, а не якоїсь однієї її частини».
Міськрада зажадала від кандидатів у президенти Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА «дати оцінку указам про присвоєння Героя України Роману Шухевичу і Степану Бандері і гарантувати їх скасування після вступу на посаду».
Депутати севастопольської міськради також відзначили, що вони виступають проти «переписування історії», і зажадали від Верховної Ради негайно розглянути і прийняти законопроект «Про заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 рр.», розроблений депутатом парламенту Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.
У міськраді розцінили присвоєння Бандері звання Героя як удар по репутації України на міжнародній арені.
Заяву міськради буде направлено президенту України, до Верховної Ради, обласних рад.