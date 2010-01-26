Міськрада Севастополя засудила присвоєння Степану Бандері звання Героя України

Рішення президента Віктора ЮЩЕНКА щодо присвоєння провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України може призвести до ще більшого розколу держави і послужити причиною виникнення масштабного конфлікту всередині країни, вважають депутати міської ради Севастополя.

Міськрада Севастополя засудила дії ЮЩЕНКА «з героїзації посібників фашистів, таких як Шухевич, Бандера і подібних до них», і зазначила, що депутати «ніколи не сприйматимуть їх як героїв».

«Ми заявляємо, що присвоєння звання Героя України Степану Бандері в день Соборності (об`єднання) України не сприятиме її об`єднанню. Цей крок призведе до ще більшого розколу країни і може послужити причиною виникнення масштабного конфлікту всередині держави», - переконані депутати міськради.

Вони вважають, що «глава держави має бути президентом всієї України, а не якоїсь однієї її частини».

Міськрада зажадала від кандидатів у президенти Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА «дати оцінку указам про присвоєння Героя України Роману Шухевичу і Степану Бандері і гарантувати їх скасування після вступу на посаду».

Депутати севастопольської міськради також відзначили, що вони виступають проти «переписування історії», і зажадали від Верховної Ради негайно розглянути і прийняти законопроект «Про заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 рр.», розроблений депутатом парламенту Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.

У міськраді розцінили присвоєння Бандері звання Героя як удар по репутації України на міжнародній арені.

Заяву міськради буде направлено президенту України, до Верховної Ради, обласних рад.