Кримчанин пішов під суд через 16 років після подвійного вбивства
14:32, 27 січня 2010Крым
0 0
Будинок і авто вийшли боком
Кримінальну справу проти жителя Криму, який звинувачується в здійсненні подвійного вбивства в 1994 році в Сімферополі з метою заволодіння будинком і автомобілем, направив до суду слідчий відділ прокуратури, повідомила прес-служба кримського відомства.
Кримчанин вбив двох людей разом з двома поплічниками.
"Через 16 років покарання наздогнало беззаконника, який думав сховатися, але зусиллями правоохоронців приєднався до подільників. Останні відразу після злочину потрапили до рук правосуддя", - заявили у прокуратурі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter