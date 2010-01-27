Кримчанин пішов під суд через 16 років після подвійного вбивства

14:32, 27 січня 2010
Крым
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Будинок і авто вийшли боком

Кримінальну справу проти жителя Криму, який звинувачується в здійсненні подвійного вбивства в 1994 році в Сімферополі з метою заволодіння будинком і автомобілем, направив до суду слідчий відділ прокуратури, повідомила прес-служба кримського відомства. 

Кримчанин вбив двох людей разом з двома поплічниками.

"Через 16 років покарання наздогнало беззаконника, який думав сховатися, але зусиллями правоохоронців приєднався до подільників. Останні відразу після злочину потрапили до рук правосуддя", - заявили у прокуратурі.

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