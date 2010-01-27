Іноземні верифікатори перевіряють у Криму об’єкти ВМС та ЧФ

Іноземні верифікатори перевіряють в Криму виконання Україною міжнародних угод у галузі контролю над озброєннями та військовою діяльністю, повідомила прес-служба міністерства оборони держави.

До складу групи інспекторів, яка у середу прибула до Сімферополя в рамках віденського документу, увійшли представники польської, литовської та французької верифікаційних структур.

"Верифікатори, зокрема, відвідають окрему бригаду берегової оборони та окрему берегову артилерійську групу ВМС України, де ознайомляться з умовами несення військової служби, місцями відпочинку та закладами харчування", - йдеться у повідомленні.

Інспектори перевірять в Криму й декілька об’єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, додала прес-служба міноборони.

Верифікатори завершать роботу 28 січня.

Віденський документ 1999 року, підписаний 55 державами-учасниками ОБСЄ, встановлює щорічний обмін військовою інформацією, визначає механізми зменшення небезпеки, регламентує співробітництво, вимагає попереднього повідомлення про певні види військової діяльності тощо.

Документ передбачає два види контролю: інспекції та відвідування для оцінки наданої інформації.