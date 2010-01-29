Керівники товариства глухих пустили наліво 1,3 млн. грн.

Керівників Сімферопольського учбово-виробничого підприємства товариства глухих підозрюють у махінаціях з бюджетними коштами. Вони переплатили приватній фірмі за ремонт понад 1,3 млн. гривень, заявляє кримська прокуратура.

"Посадові особи пустили наліво майже третину виділеної державою на ремонт суми - 1,3 млн. з 3,5 млн. Керівники підприємства товариства глухих явно розраховували на сліпоту перевіряючих, які не помітять значного завищення цін на матеріали - на 1,1 млн. грн. - і невиконання повного комплексу робіт: на 270 тисяч", - мовиться у повідомленні прес-служби.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями "зловживання службовим становищем" та "посадове підроблення".