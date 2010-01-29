Колишній соратник Януковича закликає голосувати за Тимошенко

Депутат Верховної ради України, колишній член фракції Партії регіонів, екс-лідер кримських регіоналів Василь КИСЕЛЬОВ закликає прихильників Сергія ТІГІПКА, що посів третє місце у першому турі виборів президента, у другому турі голосувати за Юлію ТИМОШЕНКО.

КИСЕЛЬОВ на прес-конференції в УНІАН зауважив, що під час першого туру він агітував та підтримував кандидата ТІГІПКА, і той, якби був обраний главою держави, зміг би вивести Україну з кризи.

Депутат вважає, що ТІГІПКО має шанс реалізувати свою політику та повинен ним скористатися “на посаді прем’єр-міністра при президентові ТИМОШЕНКО”.

"ЯНУКОВИЧ йому цю посаду не запропонує. Тому у прихильників ТІГІПКА є чіткий сигнал”, - сказав КИСЕЛЬОВ. Депутат додав, що під час другого туру голосуватиме за ТИМОШЕНКО.

На запитання, чому він змінив свою позицію та активно критикує лідера Партії регіонів, членом якої був, КИСЕЛЬОВ відповів: ”А чому я не можу поміняти свою думку, коли я бачу, що людина, яку я підтримую, робить не те, що обіцяла?”.

“Не можуть міняти своєї думки тільки мертві, або дурні”, - сказав колишній соратник ЯНУКОВИЧА.

“Я особисто поміняв свою думку тому, що Віктор ЯНУКОВИЧ не той, що був у 2004 році. Він не робить висновків з помилок ні з вчорашніх, ні з сьогоднішніх”, - заявив депутат.

15 вересня 2009 року президія політради Партії регіонів вирішила виключити КИСЕЛЬОВА з лав партії за завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту і відкликати його з членів політради.

17 вересня КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із партії.

У жовтні фракція Партії регіонів виключила депутата зі свого складу.