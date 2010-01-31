Колиску авіації намагаються очистити від городників

Раді міністрів Криму слід скасувати рішення державної адміністрації Кіровського району автономії про відведення земельних ділянок у районі гори Клементьєва, яка користується популярністю у планеристів, вважає прокуратура.

«Прокуратура автономії внесла подання кримському уряду про усунення порушень законодавства, пов`язаних з ухваленням Кіровською райдержадміністрацією незаконних розпоряджень про відведення ділянок у районі гори Клементьєва для ведення садівництва і особистого сільського господарства», - говориться в повідомленні прес-служби відомства.

Прокуратура відзначає, що відповідно до Конституції Криму, саме Радмін у межах своєї компетенції має право скасовувати акти місцевих адміністрацій «з питань виконання державних функцій і повноважень, якщо вони прийняті з порушенням законів України, постанов Кабінету міністрів».

Гору Клементьєва називають «колискою радянської авіації». Тут починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

Зараз на горі продовжують відбуватися навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.

Влада Кіровського району Криму ухвалила рішення про виділення землі в районі гори. Проти цього виступають льотчики і планеристи.

Прокурор Кіровського району автономії вніс два протести на розпорядження голови райдержадміністрації, ухвалені в 2009 році, оскільки вони суперечать нормам земельного і повітряного кодексів України.

Передбачені для надання земельні ділянки розташовані в охоронній зоні аеродрому і радіотехнічних засобів центру планерного спорту «Коктебель». Використання земель «має бути узгоджене з Державіаадміністрацією і має обмеження щодо розташування об`єктів, які впливатимуть на безпеку польотів», заявили в прокуратурі.