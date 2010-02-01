Штормове попередження оголосили в Криму до четверга

Штормове попередження оголошене в Криму на вівторок і середу через можливе погіршення погодних умов.

«Очікуються дощі, місцями - сильні, з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, заметіль, ожеледь. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний, 18-23 метрів за секунду», - говориться в повідомленні кримського управління МНС.

Рятувальники попереджають, що через погану погоду підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач, можливе падіння слабо укріплених конструкцій і дерев, на дорогах можуть виникнути затори.