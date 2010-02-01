137 севастопольців їздитимуть у маршрутках безкоштовно

137 жителів Севастополя отримали право безкоштовного проїзду в маршрутках завдяки підписаному регіональному меморандуму між державною адміністрацією, міською організацією Українського союзу ветеранів Афганістану і автотранспортними перевізниками.

Основні підприємства різних форм власності, які здійснюють пасажироперевезення в Севастополі, зобов`язалися впродовж нинішнього року безплатно перевозити воїнів-інтернаціоналістів, які мають інвалідність, а також членів родин воїнів, загиблих під час виконання інтернаціонального обов`язку, загиблих співробітників міліції, МНС.

«Ми цілеспрямовано продовжуємо роботу з надання практичної допомоги родинам загиблих, інвалідам, учасникам бойових дій. Причому не тільки ветеранам-афганцям. Севастополь - особливе місто. У нас 4 тисячі 300 воїнів-інтернаціоналістів. Тих, хто виконував свій обов’язок і в Афганістані, і в Сомалі, на Кубі, в Єгипті, Сірії, інших країнах. Ми прийняли до нашої дружньої сім`ї родичів загиблих на підводних човнах «Курск» і «Комсомолец», які загинули при виконання службового обв’язку співробітників МНС, міліції», - сказав голова севастопольської адміністрації, керівник кримської республіканської організації воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів Афганістану Сергій КУНІЦИН.