Потерпілим у справі педофілів заборонили говорити з нардепами?

Діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх, фактично заблокована, заявляє її член, депутат з фракції Партії регіонів Віктор КОРЖ, передає УНІАН.

13 жовтня 2009 року депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в "Артеку". Керівництво центру нзвало це брехнею. Депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що в скандалі фігурують троє парламентарієв. Він направляв численні звернення до президента, генпрокуратури і МВС.

14 жовтня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності депутатів до розбещення. Він повідомив, що в квітні було затримано і висунуто звинувачення батьку двох дітей - редактору журналу "Артек" Дмитру ПОЛЮХОВИЧУ.

20 жовтня Рада ухвалила постанову про створення ТСК.

За словами КОРЖА, на слідство здійснюється політичний тиск, і жодного поступу в розслідуванні кримінальної справи фактично немає.

Депутат наголосив, що на сьогодні відбулося тільки одне засідання тимчасової слідчої комісії, конструктивних дій не було. "Єдиним позитивом в роботі комісії є зареєстрований проект постанови про звіт генерального прокурора України, який планується на 12 лютого", - сказав КОРЖ на брифінгу.

Він заявив, що слідчі генпрокуратури в письмовій формі заборонили потерпілим співпрацювати з ТСК. "Ми розуміємо прекрасно таємницю слідства, але йдеться в цьому випадку про абсолютно інші речі", - сказав КОРЖ.