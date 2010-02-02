Борці зі СНІДом облетять світ на гігантському презервативі

Французькі борці з ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом, планують облетіти п`ять континентів на повітряній кулі у формі гігантського презерватива заввишки близько 40 метрів.

Десятиметровий макет літального апарату під назвою Кондомф’єр (Сondomfiиre) був представлений паризькій публіці наприкінці січня, передає Лента.ру.

У презентації проекту взяли участь лауреат Нобелівської премії з медицини і фізіології, дослідник ВІЛ Француаза БАРРЕ-СІНУССІ і голова Всесвітнього фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією Мішель КАЗАЧКІН.

Як очікується, перший політ повітряної кулі відбудеться цього року в Парижі і буде приурочений 1 грудня - Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Потім, протягом трьох років, Кондомф’єр буде представлений у 100 найбільших містах світу на п`яти континентах.

Особливу увагу організатори акції планують приділити бідним регіонам світу, де проблема ВІЛ/СНІДу стоїть найгостріше: країнам Африки південніше Сахари, Центральної Азії і Латинської Америки.

Збором коштів на зведення Кондомф’єра займається французька громадська організація Condom Fly, зробити пожертвування можна на сайті організації. Імена тих, хто переказав понад п`ять євро, будуть за їх бажанням нанесені на поверхню гігантського презерватива.